Она опубликовала видео, где показала альбом с архивными фотографиями звездной пары. К тому же певица написала проникновенное поздравление эксу.
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SLAVIA поздравила Дзидзьо с днем рождения
Женщина подчеркнула, что у них с мужчиной очень много хороших воспоминаний вместе.
Михасику, с юбилеем! Даже не верится, потому что я до сих пор та юная, 17-летняя… А ты всегда хотел быть старше. Ты был старше. Ментально. Ты отличался серьезностью среди сверстников. Ты мыслил по-взрослому. Тебе хотелось повзрослеть извне. Ты не любил свои фото в юности, где у тебя "торчат ребра"…Фото еще много, воспоминаний еще больше,
– написала певица.
Кроме того, исполнительница отметила, что гордится артистом и любит его.
"Единственное останется неизменным навсегда: путь, который мы прошли вместе. Первая группа, студия. Первая квартира, машина. Первые большие успехи. Мы навсегда останемся друг для друга первым мужем и женой. Горжусь тобой. Люблю. Часть моей души всегда с тобой. Живи, как чувствуешь. Делай что хочешь. Люби, кого любит сердце", – подытожила SLAVIA.
Отношения Дзидзьо со SLAVIA
- Пара обменялась обетами в волшебном городе Львове в ноябре 2013 года. До этого они 13 лет встречались, а их отношения завязались еще в школьные годы.
- Весной 2021 года SLAVIA заявила, что допускает возможность у нее может быть другой мужчина. Она рассказала, что Дзидзьо постоянно ставил на первое место свою работу и пренебрегал своими супружескими обязанностями. Так, за 8 лет брака у пары так и не появились дети.
- Наконец, в апреле 2021 года стало известно, что Дзидзьо расстается с женой.