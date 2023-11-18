Дзідзьо (Михайло Хома) зробив особливий подарунок з нагоди дня народження 10-річної волонтерки зі Львівщини. Співак заспівав у дуеті з дівчинкою з втратою зору – так Михайло Хома та Анна-Марія презентували спільну пісню "Ліхтарики".
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Михайло Хома заспівав з 10-річною волонтеркою
Співак розповів, що дівчинка надзвичайно обдарована – вона співала у храмах та на вулицях, щоб зібрати кошти на ЗСУ. Загалом їй вдалося передати військовим близько 2 мільйонів гривень. Про потреби армії вона знає чимало, адже серед захисників її рідний брат.
За словами Хоми, одного разу військові надіслали йому новинний сюжет, де Анна-Марія розповіла про свою мрію: зустрітися з ним. Тому в день народження дівчинки він вирішив зробити сюрприз: подарувати пісню "Ліхтарики".
Коли вони зустрілися на студії звукозапису, Анна-Марія попросила Михайла Хому заспівати разом із нею, і той не зміг відмовити.
На своїх сторінках я неодноразово писав, що Анна-Марія – надзвичайно обдарована, світла та смілива дитина. Пишаюсь її мужністю та прагненням допомогти. Співаючи в храмах і на вулицях, вона збирає чималі кошти для ЗСУ. Анна-Марія – яскравий вогник у темряві, який дає надію на світле й мирне майбутнє України,
– висловився Михайло Хома.
Михайло Хома та Анна-Марія – "Ліхтарики": дивіться відео онлайн
Шанувальники висловлюють теплі враження від пісні та кліпу. Вони у захваті від Анни-Марії та її бойового духу. Фани зізнаються, що пісню неможливо слухати без сліз.
- "Неймовірне виконання! Браво! Господи збережи нашу Україну";
- "Ця чудова, маленька дівчина – приклад для нас, дорослих людей, як треба жити та боротися за Перемогу в житті! ";
- "Дай Боже усім діткам в Україні щасливого дитинства без війни! Дякую, ви запалили моє серце, немов ліхтарик";
- "Сонечко, світи нам, грій душі, розкривай людям серця, божественним ліхтариком будь!";
- "Неймовірно! Неперевершено! Без сліз дивитися, слухати неможливо!".