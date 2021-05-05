Дзідзьо полетів у Туреччину: яскраві фото та відео зі Стамбула

Популярний український артист Дзідзьо після Великодня полетів на відпочинок. Для відпустки він обрав сонячну Туреччину і вже вивчає найцікавіші місця Стамбула. Першими фото та відео музикант поділився з прихильниками.

Після розлучення до Дзідзьо прикута особлива увага публіки. Тепер цікавляться не лише його творчістю, а й особистим життям. Пасху артист провів в родинному колі, а ось після неї відправився у Туреччину.

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Дзідзьо в Туреччині

Наразі виконавець не розсекречує мету своєї поїздки. Ймовірно, Дзідзьо полетів, щоб відпочити та відновитися після життєвих потрясінь. Він наважився відправитися у Туреччину під час загострення ситуації з коронавірусом.

Артист оприлюднив декілька фото та відео зі Стамбула. Там він зробив декілька кадрів біля Софіївського собору, а також всередині нього. Дзідзьо замилував мережу коротким роликом, на якому постав разом із котом. Відомо, що Стамбул багатий на цих тваринок, тому їх часто можна зустріти під час прогулянки. Дзідзьо зустрівся з одним із котиків саме у соборі.

Ба більше, кіт виліз на коліна українському туристові й навіть не думав відпускати його. Це розвеселило Дзідзьо, підняло йому настрій.

"Ая-Софія, я і наглий котик", – жартома написав у публікації Дзідзьо.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч:

Зірковий відпочинок навесні