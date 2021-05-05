После развода к Дзидзьо приковано особое внимание публики. Теперь интересуются не только его творчеством, но и личной жизнью. Пасху артист провел в семейном кругу, а вот после нее отправился в Турцию.
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Дзидзьо в Турции
Сейчас исполнитель не рассекречивает цель своей поездки. Вероятно, Дзидзьо улетел, чтобы отдохнуть и восстановиться после жизненных потрясений. Он решился отправиться в Турцию во время обострения ситуации с коронавирусом.
Артист обнародовал несколько фото и видео из Стамбула. Там он сделал несколько кадров возле Софиевского собора, а также внутри него. Дзидзьо очаровал сеть коротким роликом, на котором предстал вместе с котом. Известно, что Стамбул богат на этих животных, поэтому их часто можно встретить во время прогулки. Дзидзьо встретился с одним из котиков именно в соборе.
Более того, кот взобрался на колени украинскому туристу и даже не думал отпускать его. Это развеселило Дзидзьо, подняло ему настроение.
"Ая-София, я и наглый котик", – в шутку написал в публикации Дзидзьо.
Для просмотра фото и видео листайте вправо:
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