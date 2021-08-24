Дзідзьо переспівав народну пісню "Стоїть гора високая": приголомшливе відео

Чимало українських співаків здивувало прем'єрами напередодні 30 річниці Незалежності. Серед них заслужений артист України Дзідзьо. Він переспівав відому народну пісню "Стоїть гора високая", здивувавши оперним виконанням.

У вівторок, 24 серпня, Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) презентував пісню з нового альбому "Українська класика". Він проникливо переспівав композицію "Стоїть гора високая", музику на яку написав легендарний український композитор Микола Лисенко. Вона стала популярною у виконанні чуттєвої Квітки Цісик.

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"Ексклюзивна прем'єра з нагоди 30 річниці Незалежності України. "Стоїть гора високая" з нового альбому "Українська класика". Дякую всім, хто допоміг створити цю відеопоезію", – йдеться в описі під відео.

Кліп на народну пісню Дзідзьо зняв у мальовничому куточку України – серед зелених схилів, біля підніжжя яких розкинулась річка. У кадрі артист постав босоніж у лляному вбранні – світлій сорочці та штанах.

Дзідзьо – Стоїть гора високая: дивіться відео онлайн

Прем'єри українських артистів до 30-річчя Незалежності України:

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