Во вторник, 24 августа, Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) представил песню с нового альбома "Украинская классика". Он проникновенно перепел композицию "Стоїть гора високая", музыку для которой написал легендарный украинский композитор Николай Лысенко. Она стала популярной в исполнении чувственной Квитки Цисык.

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"Эксклюзивная премьера по случаю 30 годовщины Независимости Украины. "Стоїть гора високая" с нового альбома "Украинская классика". Спасибо всем, кто помог создать эту видеопоэзию", – говорится в описании под видео.

Клип на народную песню Дзидзьо снял в живописном уголке Украины – среди зеленых склонов, у подножия которых раскинулась река. В кадре артист предстал босиком в льняном костюме – светлой рубашке и брюках.

Дзидзьо – Стоїть гора високая: смотрите видео онлайн

К слову, Дзидзьо не первый раз меняет образ и поражает публику оперным вокалом. В апреле прошлого года он представил Духовный Гимн Украины – "Молитву за Україну", которую записал с симфоническим оркестром. Тогда как накануне Дня Независимости певец выпустил свою версию Государственного гимна Украины.

Премьеры украинских артистов к 30-летию Независимости Украины: