Во вторник, 24 августа, Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) представил песню с нового альбома "Украинская классика". Он проникновенно перепел композицию "Стоїть гора високая", музыку для которой написал легендарный украинский композитор Николай Лысенко. Она стала популярной в исполнении чувственной Квитки Цисык.
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"Эксклюзивная премьера по случаю 30 годовщины Независимости Украины. "Стоїть гора високая" с нового альбома "Украинская классика". Спасибо всем, кто помог создать эту видеопоэзию", – говорится в описании под видео.
Клип на народную песню Дзидзьо снял в живописном уголке Украины – среди зеленых склонов, у подножия которых раскинулась река. В кадре артист предстал босиком в льняном костюме – светлой рубашке и брюках.
Дзидзьо – Стоїть гора високая: смотрите видео онлайн
Премьеры украинских артистов к 30-летию Независимости Украины:
- Поп-дива Тина Кароль представила альбом дуэтов "Молодая кровь", который записала вместе с молодыми прогрессивными исполнителями;
- Джамала и TAYANNA также сделали особый подарок ко Дню Независимости Украины – выпустили совместный трек "Моя земля", фантастический клип который сняли в разных уголках страны;
- Дерзкая группа Mozgi презентовала третью украиноязычную песню – танцевальный хит "Ой, мамо".