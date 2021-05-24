Джилл Байден з'явилася у вишиванці: фото чарівного виходу

Напередодні вихідних президентське подружжя з сім'єю помітили на галявині Білого дому. Для перельоту до заміської резиденції Джилл Байден обрала чарівний образ. Перша леді США одягла вишиванку з українським орнаментом.

У суботу вранці, 22 травня, Джо Байден з дружиною, онуками, сином Гантером і його сім'єю покинули Білий дім і полетіли до президентської резиденції Кемп-Девід. Дорогою до вертольота Джилл Байден встигла продемонструвати повсякденний образ, який приємно вразив українську публіку.

Читайте також Олена Зеленська підкорила образом у білому костюмі з вишивкою: бездоганна поява першої леді

69-річна перша леді США постала перед об'єктивами папараці в елегантній білій сорочці, широкі рукава якої прикрасила чорна вишивка у вигляді квітів і птахів. Вбрання, стилізоване під українську вишиванку, Джилл Байден довершила чорними обтислими штанами в класичному стилі та лаконічними босоніжками на високій платформі.

Дружина 46-го президента Джо Байдена довершила образ масивними сонцезахисними окулярами, які не знімала на шляху до вертольота, та великою сумкою рудого кольору. Вже традиційно волосся вона вклала в об'ємну вишукану зачіску, підкоривши світ бездоганним виглядом. До слова, цього разу президентське сімейство з'явилося на людях без захисних масок.

Джилл Байден у вишиванці / Фото Getty Images

Останні виходи Джилл Байден