Зразкове президентське подружжя Байденів вкотре довело, що почуття між ними не згасають навіть після 44 років шлюбу. Прямуючи до повітряного судна Marine One по галявині Білого дому, Джо Байден помітив кульбабу. Він не зміг пройти повз, тому зупинився на мить, нахилився до ніг дружини, зірвав і вручив їй квітку.

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Жест президента США розчулив не лише медійників і користувачів соцмереж, а й Джилл Байден. Вона прийняла несподіваний презент чоловіка і піднялася на борт вертольота з кульбабою в руках.

До слова, для виходу у світ перша леді обрала небесно-блакитну сукню з лимонним принтом, в якій раніше з'являлася на церемонії вручення нагород International Women of Courage. Яскраве вбрання вона довершила жовтими туфлями-човниками на шпильках і захисною маскою в тон.

Реакція мережі

Відео, на якому Джо Байден вручив дружині кульбабу, стало вірусним у мережі. Публіка не стримує свого захвату і засипає президента США компліментами:

"Це дрібниці, які підтримують шлюб";

"Це так зворушливо";

"Він такий милий! Які гарні ці прості речі в житті";

"Хороший чоловік, піклується про свою дружину";

"Він такий джентльмен";

"Я переглянула це відео п'ять разів, і хочу ще";

"Це геніально, адже це рідкість в наші дні".

Додамо, це не вперше Джо Байден розчулює громадськість. Того ж дня, 30 квітня, політик 30 секунд шукав свою маску, яка була у кишені. Відбулося це перед натовпом у Джорджії.