Джилл Байден захопила елегантним образом у синьому костюмі: фото

Перша леді США Джилл Байден провела чергову ділову зустріч. Вона продемонструвала елегантний та лаконічний образ, поставши у синьому костюмі й доповнивши його аксесуарами.

Дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден поділилась світлиною з нового виходу на своїй сторінці. Вона підкорила мережу черговим стриманим аутфітом.

Дивіться також Трансгендерка Кейтлін Дженнер візьме участь у виборах губернатора Каліфорнії

Образ Джилл Байден

Перша леді США постала перед камерою у синьому класичному костюмі, що складався з прямої сукні та елегантного жакета. Щоб додати образові яскравості, Джилл Байден приміряла довгі масивні перлинні намиста та ланцюжки з круглою підвіскою.

Дружина президента Штатів розпустила біляве волосся та вклала його в лаконічну зачіску. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах. Джилл Байден постала також у захисній масці через пандемію коронавірусу, яку поєднала в тон до сукні та жакета.



Джилл Байден на зустрічі з представниками Navajo Nation / Фото з інстаграму першої леді

Елегантні образи Джилл Байден