Про це 71-річна трансгендерка заявила у коментарі виданню TMZ. Раніше Кейтлін Дженнер підтримувала Дональда Трампа.
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Кейтлін Дженнер балотується в губернатори Каліфорнії
"Я була підривником впродовж всього свого життя, від представлення Сполучених Штатів і завоювання золотої медалі на Олімпійських іграх до сприяння просуванню руху за рівність. Як каліфорнійці, ми постаємо перед труднощами. Або зараз, або вже ніколи не буде можливості докорінно виправити наше стан, поки не стало надто пізно", – заявила Кейтлін Дженнер, раніше відома як Брюс.
Зауважимо, що зараз на посаді губернатора Каліфорнії перебуває демократ Гевін Ньюсом. Натомість світська левиця представляє республіканців.
Додамо, Кейтлін Дженнер пішла по стопах іншої знаменитості – Арнольда Шварценеггера. Актор також балотувався в губернатори Каліфорнії та очолив посаду з 2003 до 2010 року від Республіканської партії.
Що відомо про Кейтлін Дженнер
- У минулому Кейтлін була Вільямом Брюсом Дженнером, відомим олімпійським чемпіоном-чоловіком з легкої атлетики та національним героєм США. Він завоював золоту медаль на Панамериканських іграх в 1975 році та Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі
- Брюс Дженнер мав 3 шлюби та став батьком 6 дітей. У 1991 році він одружився з Кріс Дженнер – матір'ю Кім, Кортні, Хлої та Роба Кардашянів.
- У шлюбі народилося 2 доньки – Кайлі та Кендалл Дженнер – знамениті моделі.
- У 2015 році Брюс Дженнер зробив операцію зі зміни статі, розлучився з Кріс та став Кейтлін. Це стало справжнім шоком для всієї родини.
- Зараз Кейтлін Дженнер – 71-річна телезірка і поборниця прав ЛГБТ-спільноти. У 2020 році мачуха дружини Каньє Веста заявила, що стане віцепрезиденткою у випадку, якщо він переможе у президентських перегонах.