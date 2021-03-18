У вересні минулого року в зіркової пари Джіджі Хадід та Зейна Маліка народилася донька Хаї. Ексучасник популярного бойз-бенду One Direction зізнався, що після появи первістка дуже змінився. Якщо раніше він був цілком зосереджений на собі, то тепер весь вільний час проводить з крихіткою.

Якщо супермодель зі світовим ім'ям Джіджі Хадід вже розповідала про пологи та шестимісячну донечку, то британський співак Зейн Малік лише зараз наважився поділитися емоціями від батьківства. Він наголосив, що поява Хаї перевернула його життя з ніг на голову, чому новоспечений татусь безмежно радий.

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Як Зейн Малік змінився після народження доньки

6-річний роман моделі та музиканта був сповнений скандальними розривами та романтичними возз'єднаннями. Однак стосунки знаменитостей були нестабільними лише до появи спільної дитини. Бойфренд Джіджі Хадід не приховує, що ще рік тому думав лише про себе та був зосереджений на кар'єрі.

Проте з вересня 2020-го ритм його життя кардинально змінився. Зараз артист повністю віддається доньці. Він самостійно годує крихітку, міняє підгузки, вигадує для неї колискові та вчить дитячі вірші.

Раніше я знаходив час для стосунків, але був цілком зосереджений на собі. Тому той факт, що я так швидко звик до існування в моєму житті дочки, мене здивував. Тепер же мені просто подобається проводити з нею час, спілкуватися, веселитися і розслаблятися. Я переглядаю з донькою дитячі шоу, вчу віршики, катаюся з нею і співаю їй,

– поділився Зейн Малік.

Зейн Малік про доньку та плани на майбутнє

Зіркові батьки підкорюють мережу фотографіями з донькою, однак не показують її обличчя, тому співак не став ділитися, на кого схожа дівчинка. Натомість він розповів про її характер. Зейн Малік наголосив, що донечка дуже спокійна й чемна, тому вони з Джіджі Хадід не відчули всі труднощі батьківства сповна. Крім того, з вихованням малюка їм допомагають няні.

"Нам з Джіджі було дуже легко звикнути до батьківства. Дочка полегшила це завдання. Вона дуже добре спить і любить молоко. Я насолоджуюсь цим", – розповів артист.

Зараз пара живе на ранчо в штаті Пенсільванія, однак залишатися там назавжди вони не планують. Зейн Малік запевнив, що вони з Джіджі Хадід націлені на розвиток кар'єр, тому будуть поєднувати роботу з вихованням первістка, а в майбутньому обов'язково оселяться в спокійному місці.

Попри те, що у нас народилася дитина, ми все ще думаємо про свою роботу і розвиток кар'єри. Однак в далекому майбутньому ми, звичайно, виберемо місце, в якому осядемо. Там буде спокійна атмосфера, в якій ми зможемо повністю розслабитися,

– зауважив співак.