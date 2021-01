Американський співак Зейн Малік зустрічається з моделлю Джіджі Хадід близько 5 років. У пари вже народилась донечка, але вони ще досі не одружені. Нещодавно в мережі запідозрили, що Зейн освідчився коханій.

Зейн Малік спровокував чутки про заручини з Джіджі Хадід

Нещодавно американський співак, колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік презентував третій сольний альбом Nobody is Listening. У нього входить 11 композицій, але найбільшу увагу мережі привернула пісня When Love's Around, оприлюднена на ютуб-сторінці.

Композиція When Love's Around ("Коли любов навколо") записана в дуеті зі співачкою Сід. Вона є ліричною та розповідає про любов і почуття. Кілька рядків особливо запам'ятовуються, адже у них Зейн Малік натякає на те, що хоче, щоб Джіджі стала його дружиною.

Але ти потрібна в моєму житті,

Так, ти могла б стати моєю дружиною по-справжньому.

Досить однієї жінки,

Щоб зрозуміти, що означає любити,

– мовиться у пісні.

Користувачі соціальних мереж одразу ж почали обговорення, що міг мати на увазі Зейн Малік. "Мені здається, чи таким чином він зробив Джіджі пропозицію?", "Новий альбом Зейна – зізнання Джіджі в коханні", "Хочу якнайшвидше, щоб Джіджі стала його дружиною", – пишуть в коментарях під відео.

Варто додати, що й раніше Зейн Малік присвячував рядки пісень коханій. Одного разу Джіджі Хадід навіть знялась в його кліпі.

Що відомо про стосунки Джіджі Хадід і Зейна Маліка

Пара почала зустрічатися 2015 року.

2016 року вони вперше з'явилися разом на гучній події – Met Gala.

Через півроку ходили чутки про те, що Зейн зробив Джіджі пропозицію, але та відмовилась.

Наступного року вони знялись для глянцю удвох.

У травні 2018 року пара розбурхала мережу новиною про розставання.

Втім, через кілька місяців папараці помічали Зейна і Джіджі разом.

Наприкінці вересня вони вперше стали батьками. Детальніше про історію кохання читайте за посиланням.

Слухайте трек Зейна Маліка – When Love's Around онлайн: