Дженніфер Лопес проводить час із ще одним колишнім Беном Аффлеком, – ЗМІ

Американська виконавиця Дженніфер Лопес зустрічається з багатьма екскоханими після останнього розриву. Нещодавно актора Бена Аффлека кілька разів бачили біля будинку артистки.

Відома американська виконавиця практично з усіма колишніми бойфрендами підтримує хороші стосунки. Цього разу стало відомо, що Дженніфер Лопес проводить багато часу з екснареченим Беном Аффлеком.

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Дженніфер Лопес зустрічалась з Беном Аффлеком

У мережі розлітаються фотографії з актором Беном Аффлеком, якого близько 3 раз бачили біля будинку співачки. За даними інсайдерів, зірку привозять до дому Дженніфер на її позашляховику. Через кілька годин його відвозять назад.

Співробітники служби безпеки Дженніфер забирають його в найближчому місці й відвозять назад після того, як він проведе кілька годин в її будинку,

– пише видання.

Зазначимо, що Дженніфер Лопес вже повернулась до Лос-Анджелеса з Домініканської Республіки. Тому бачитися знаменитості з Беном Аффлеком не складно. Однак артистка не хоче афішувати на публіку ці зустрічі.

Втім інші джерела зазначають, що насправді Дженніфер Лопес бачиться з колишнім нареченим як давнім товаришем: "Вони завжди були друзями й часто бачилися".



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Стосунки Джей Ло та Бена Аффлека