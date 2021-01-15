На початку 2000-х співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек зустрічались й навіть збиралися одружитися. Нещодавно Бен пригадав роман з зіркою та зазначив, що тоді до неї ставились несправедливо.

На початку 2000-х років велику увагу публіки привертав роман голлівудського актор Бена Аффлека та американської виконавиці Дженніфер Лопес. Нещодавно Бен пригадав ці стосунки й розповів про них. Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

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Бен Аффлек розповів про стосунки з Джей Ло

Актор зізнався, що тоді до Дженніфер Лопес багато хто ставився несправедливо.

Люди були страшенно злими. Вони вели себе як сексисти і расисти. Про неї писали такі підлі речі, що, якби це було в наш час, цих людей негайно звільнили б за їх слова. Але тепер її хвалять і поважають за роботу, яку вона виконала, і за те, чого вона досягла. І так, чорт візьми, і має бути!

– розповів Бен Аффлек.

У 2002 році пара Бена та Дженніфер була дуже популярною в Голлівуді, а журналісти назвали її Bennifer. Втім, вони зустрічалися близько одного-двох років. Незважаючи на те, що закохані вже запланували весілля на 14 вересня 2003 року, за день до нього Бен та Дженніфер розірвали заручини.

Також Дженніфер Лопес раніше сама розповідала про пильну увагу преси до їхнього роману. Вона зазначала, що зараз її стосунки з Алексом Родрігесом не обговорюються так часто.

"Це було просто безумство. Тепер, принаймні, я можу хоча б трохи показати людям, хто я є насправді. А тоді вони просто вірили всьому, що читали на обкладинці таблоїду. Дуже часто це було неправдою або лише частково правдою", – поділилась Дженніфер Лопес.