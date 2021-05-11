Колишні Дженніфер Лопес і Бен Аффлек провели вікенд в горах, – ЗМІ

Після розриву з нареченим Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес зблизилася з Беном Аффлеком, заручини з яким скасувала 17 років тому. Колишні провели вікенд разом. Їх помітили в аеропорту, коли вони поверталися з гірськолижного курорту в Монтані.

Папараці підловили колишніх закоханих у чорному позашляховику, за кермом якого був зірка стрічки "Бетмен проти Супермена". Це вдруге за останні кілька тижнів, коли Бена Аффлека і Дженніфер Лопес помітили разом.

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На приватному літаку актори повернулися до Лос-Анджелеса з розкішного гірськолижного курорту в Монтані, де в Бена Аффлека є власне шале. До слова, там він часто відпочивав з ексдружиною Дженніфер Гарнер і трьома дітьми. Піднімаючись на борт літака, знаменитості трималися за руки. Фото дивіться на сайті Daily Mail.

Як інформує видання E!, посилаючись на власні джерела, в Єллоустонському клубі пара провела "близько тижня". Вони вирушили на гірськолижний курорт після благодійного концерту Global Citizen Vax Live, на якому Джей Ло з'явилася в яскравому боді та блискучому комбінезоні з декольте. За інформацією інсайдерів, актори відпочивали лише вдвох.

"Дженніфер провела кілька днів з Беном за містом. У них міцний зв'язок. Дженніфер щаслива", – передає People.

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