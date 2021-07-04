Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели час з дітьми в Голлівуді
Джерело:Page Six
Стосунки зіркової пари Бена Аффлека та Дженніфер Лопес продовжують розвиватися. Тепер вони познайомили своїх дітей. Закохані розважалися з нащадками у парку.
Папараці не припиняють переслідувати закохану пару Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Днями їх сфотографували в одному з парків. Очевидно, що актор та співачка познайомили своїх дітей – зіркові батьки взяли їх на прогулянку.
Цікаво Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка з річницею шлюбу: кумедні архівні кадри
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розважалися з дітьми
Актор та виконавиця відвідали парк розваг Universal Studios в Голлівуді. Вони взяли з собою нащадків – 13-річних Емму і Макса від шлюбу з Дженніфер Лопес Марком Ентоні, а також сина Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер 9-річного Самюеля.
Закоханих разом з дітьми сфотографували під час катання на атракціоні. Усі щиро усміхалися та були задоволені відпочинком.
Вони виглядали так, як ніби були просто двома звичайними людьми, які відвідували парк – жодна людина не підійшла до них,
– пише видання.
Возз'єднання Джей Ло і Бена Аффлека
- У 2002 році зіркова пара мала романтичні стосунки. Про це згадували багато років потому й назвали роман – "Бенніфер". Через рік відносин Бен та Дженніфер оформили заручини, але за кілька тижнів до весілля розійшлись.
- Почуття між знаменитостями відновилися тоді, коли Дженніфер розірвала заручини зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Причиною розставання стала недовіра співачки до спортсмена.
- Спочатку таке спілкування близьке оточення зірок називало дружбою, але чимало людей почали підозрювати, що між ними розгорівся новий роман.
- Згодом Дженніфер Лопес та Бена Аффлека заскочили за пристрасними поцілунками на побаченні. Так стало остаточно зрозуміло, що вони зустрічаються.
- Ходять чутки, що актор планує освідчитися в коханні Дженніфер Лопес вдруге. Він хоче запропонувати їй вийти заміж на 52 день народження, – 24 липня.