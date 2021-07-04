Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели час з дітьми в Голлівуді

4 липня 2021 , 19:31
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Джерело:

Page Six

Стосунки зіркової пари Бена Аффлека та Дженніфер Лопес продовжують розвиватися. Тепер вони познайомили своїх дітей. Закохані розважалися з нащадками у парку.

Папараці не припиняють переслідувати закохану пару Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Днями їх сфотографували в одному з парків. Очевидно, що актор та співачка познайомили своїх дітей – зіркові батьки взяли їх на прогулянку. 

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розважалися з дітьми

Актор та виконавиця відвідали парк розваг Universal Studios в Голлівуді. Вони взяли з собою нащадків – 13-річних Емму і Макса від шлюбу з Дженніфер Лопес Марком Ентоні, а також сина Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер 9-річного Самюеля.

Закоханих разом з дітьми сфотографували під час катання на атракціоні. Усі щиро усміхалися та були задоволені відпочинком.

Вони виглядали так, як ніби були просто двома звичайними людьми, які відвідували парк – жодна людина не підійшла до них,
– пише видання.

Возз'єднання Джей Ло і Бена Аффлека

  • У 2002 році зіркова пара мала романтичні стосунки. Про це згадували багато років потому й назвали роман – "Бенніфер". Через рік відносин Бен та Дженніфер оформили заручини, але за кілька тижнів до весілля розійшлись.
  • Почуття між знаменитостями відновилися тоді, коли Дженніфер розірвала заручини зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Причиною розставання стала недовіра співачки до спортсмена.
  • Спочатку таке спілкування близьке оточення зірок називало дружбою, але чимало людей почали підозрювати, що між ними розгорівся новий роман. 
  • Згодом Дженніфер Лопес та Бена Аффлека заскочили за пристрасними поцілунками на побаченні. Так стало остаточно зрозуміло, що вони зустрічаються.
  • Ходять чутки, що актор планує освідчитися в коханні Дженніфер Лопес вдруге. Він хоче запропонувати їй вийти заміж на 52 день народження, – 24 липня.
Автор: Марія Касій