4 липня, рівно 22 роки тому, свій шлюб зареєструвала одна з найміцніших пар світового шоу-бізнесу. Вікторія та Девід Бекхеми є прикладом для багатьох прихильників подружжя.

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Вікторія Бекхем привітала чоловіка з річницею

У неділю пара святкує річницю весілля. Ймовірно, вони вже привітали одне одного наживо, але також опублікували зворушливі дописи у соціальних мережах.

Вікторія Бекхем оприлюднила зворушливий ролик, де показала чимало архівних кадрів. На відео закохані обіймаються, сміються, танцюють та розважаються.

Я кохаю тебе, Девіде. Вітаю з річницею,

– написала модельєрка під публікацією.

Дружину привітав і Девід Бекхем, опублікувавши фото з сімейного архіву на особистій сторінці в інстаграмі.

Пройшло 22 роки, а ми, як і раніше, обираємо парні вбрання. З ювілеєм, я так сильно тебе люблю і дякую, що подарувала мені наших дивовижних дітей. Так ми всі можемо одягатися однаково,

– з гумором написав Девід Бекхем.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Знамените подружжя отримало безліч привітань з річницею у коментарях під дописами. Шанувальники досі захоплюються парою та їхніми бездоганними стосунками.