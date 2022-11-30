Співачка Санта Дімопулос у День пам'яті жертв голодоморів показала на своїй сторінці відео, де чаює у Версалі разом з подругами. На нього відреагували вкрай негативно, тож зірка вирішила відповісти на критику.

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Санта Дімопулос виправдалась через вечірку

Виконавиця пояснила, що поїхала на день народження подруги, яка й влаштувала свято. Тож зірка вирішила 2 дні забути про новини. Наступного дня вона опублікувала відео з Версалю, не підозрюючи, що її чекає.

Через кілька годин вся наша маленька компанія читала новини про мій "цинізм". Чи зробила я погано що виставила цей пост – ні, чи зробила я помилку що виставила саме в цей день – так. Тому що це був День пам'яті жертв Голодомору. Моя бабуся пережила їх обидва, тому я дуже добре пам'ятаю і мені не потрібен якийсь спеціальний день для цього,

– поділилась Санта.

Нагадаємо, про "цинізм" у День пам'яті жертв голодоморів писала ведуча Катя Осадча. Вона дорікнула українцям, які в цей день викладають фото з їжею, а також хизуються життям за кордоном у час війни.

Дімопулос пояснила, що якби прочитала новини зранку, то нічого б не публікувала. Але вона вважає, що навіть так "нікому не нашкодила і не зробила зла". Зірка вважає, що має право на помилки та приймає себе неідеальну.

"У мене авжеж немає куплених підписників і великої ТВ-аудиторії, та я ніколи б не дозволила собі постійно принижувати інших. "А судді хто?" – вічне питання. Та розумні люди знають відповідь на це питання. Я також розумію, що багато хто з синдромом жертви, застрягли в стражданнях, залякані, в заціпенінні, в страху жити. Та це вже давно не я. Я обрала жити, любити, розвиватись та водночас донатити, висвітлювати що коїться в Україні, допомагати".

Санта Дімопулос підсумувала, що заблокувала ботів та неадекватних осіб, які дорікали їй через відео. Вона додала, що "люди, які живуть в інтернеті, без своєї думки, якими керують все життя – це не народ України".

Я постійно спілкуюся з хлопцями, які на передовій, і ставлю їм багато запитань, одне з яких – чи не бісить їх, коли ми викладаємо своє життя? І, уявіть, жоден з них не сказав, що це неправильно! Навпаки, вони стоять на тому, що за це і борються. Засуджують завжди ті, хто щось собі заборонив, і йде внутрішня напруга і злість, яку треба на когось виплеснути,

– підсумувала знаменитість.

Відео з вечірки у Версалі:

Як реагувала мережа цього разу

Підписники Санти Дімопулос та користувачі мають різні думки з цього приводу. Багато хто так і не погодився з артисткою:

"Санта, тут справа не в тому, що хтось вас засуджує, бере на себе обов'язки "судді", просто є таке поняття, як відчуття такту, розуміння ситуації. Потрібно розуміти, що деякі речі "не на часі" зараз... в такий складний для країни період";

"Завжди із задоволенням дивлюся ваші фото, але тут ви знову пишете про страх людей, що вони застрягли в "жертвах" і знову підтверджуєте навіть цим листом свій цинізм… Жахливо! Вся Україна сидить без світла та тепла у цей момент. І в чому ми після цього застрягли, вибачте? Ви ніби в іншому вимірі";

"І щодо хлопців, з одним нещодавно їздила в Херсон, каже: бісить постійне свято в головах деяких українців. Так що все відносно і всі різні";

"Ви повинні розуміти, що є люди, які в силу певних обставин не мають змоги виїхати за межі України.

І їм дуже нелегко дивитись на чиєсь безтурботне веселе життя. Ваше право постити на вашій сторінці те, що хочете, їх право – відписка".

Інші ж її підтримують: