Співачка Санта Дімопулос у День пам'яті жертв голодоморів показала на своїй сторінці відео, де чаює у Версалі разом з подругами. На нього відреагували вкрай негативно, тож зірка вирішила відповісти на критику.
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Санта Дімопулос виправдалась через вечірку
Виконавиця пояснила, що поїхала на день народження подруги, яка й влаштувала свято. Тож зірка вирішила 2 дні забути про новини. Наступного дня вона опублікувала відео з Версалю, не підозрюючи, що її чекає.
Через кілька годин вся наша маленька компанія читала новини про мій "цинізм". Чи зробила я погано що виставила цей пост – ні, чи зробила я помилку що виставила саме в цей день – так. Тому що це був День пам'яті жертв Голодомору. Моя бабуся пережила їх обидва, тому я дуже добре пам'ятаю і мені не потрібен якийсь спеціальний день для цього,
– поділилась Санта.
Дімопулос пояснила, що якби прочитала новини зранку, то нічого б не публікувала. Але вона вважає, що навіть так "нікому не нашкодила і не зробила зла". Зірка вважає, що має право на помилки та приймає себе неідеальну.
"У мене авжеж немає куплених підписників і великої ТВ-аудиторії, та я ніколи б не дозволила собі постійно принижувати інших. "А судді хто?" – вічне питання. Та розумні люди знають відповідь на це питання. Я також розумію, що багато хто з синдромом жертви, застрягли в стражданнях, залякані, в заціпенінні, в страху жити. Та це вже давно не я. Я обрала жити, любити, розвиватись та водночас донатити, висвітлювати що коїться в Україні, допомагати".
Санта Дімопулос підсумувала, що заблокувала ботів та неадекватних осіб, які дорікали їй через відео. Вона додала, що "люди, які живуть в інтернеті, без своєї думки, якими керують все життя – це не народ України".
Я постійно спілкуюся з хлопцями, які на передовій, і ставлю їм багато запитань, одне з яких – чи не бісить їх, коли ми викладаємо своє життя? І, уявіть, жоден з них не сказав, що це неправильно! Навпаки, вони стоять на тому, що за це і борються. Засуджують завжди ті, хто щось собі заборонив, і йде внутрішня напруга і злість, яку треба на когось виплеснути,
– підсумувала знаменитість.
Відео з вечірки у Версалі:
Як реагувала мережа цього разу
Підписники Санти Дімопулос та користувачі мають різні думки з цього приводу. Багато хто так і не погодився з артисткою:
- "Санта, тут справа не в тому, що хтось вас засуджує, бере на себе обов'язки "судді", просто є таке поняття, як відчуття такту, розуміння ситуації. Потрібно розуміти, що деякі речі "не на часі" зараз... в такий складний для країни період";
- "Завжди із задоволенням дивлюся ваші фото, але тут ви знову пишете про страх людей, що вони застрягли в "жертвах" і знову підтверджуєте навіть цим листом свій цинізм… Жахливо! Вся Україна сидить без світла та тепла у цей момент. І в чому ми після цього застрягли, вибачте? Ви ніби в іншому вимірі";
- "І щодо хлопців, з одним нещодавно їздила в Херсон, каже: бісить постійне свято в головах деяких українців. Так що все відносно і всі різні";
- "Ви повинні розуміти, що є люди, які в силу певних обставин не мають змоги виїхати за межі України.
- І їм дуже нелегко дивитись на чиєсь безтурботне веселе життя. Ваше право постити на вашій сторінці те, що хочете, їх право – відписка".
Інші ж її підтримують:
- "Це, мабуть, така людська природа – навчати, повчати й пхати носа у чужі справи. Злісні висловлювання "ви у Монако", а ви знаєте як там у Монако почувається людина? Як почувається людина у вимушеній еміграції?";
- "Мені приємно дивитись на красу та щастя інших людей, хоча в самої важкий період, але все прекрасне мене мотивує";
- "Я думаю це людська заздрість. Потрібно розвиватися, а не витрачати своє життя на заздрість та зловтіху";
- "Бачила тоді ваше фото, якось одразу подумала "зараз почнеться". Ну звичайно ж, інколи забуваються дати через те, що в нас усіх 24 лютого. І ви вірно написали, що оскільки у вашій родині бабуся пережила Голодомор, то ви пам'ятаєте про це постійно, а не в певні дати".