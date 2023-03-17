Похоже, Андрей Джеджула обижен, что экс-жена Санта Димопулос даже не посоветовалась с ним, прежде чем вывезти 14-летнего Даниэля за границу в начале войны. Более того, он считает, что парень не должен пересиживать войну на дорогих пляжах в Европе.
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Андрей Джеджула упрекнул сына и Санту Димопулос
Шоумен обеспокоен, что из Киева сын уехал еще в феврале 2022 года, после первых взрывов, поэтому мало знает о том, что пришлось пережить его стране за последний год. У них даже несколько отличаются политические взгляды.
Это болезненный для меня вопрос. Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть принципиальные разговоры по некоторым вопросам политического характера. Я ему просто напоминаю, что они с мамой уехали почти в первый день. И они даже не представляют, что такое жить здесь,
– неожиданно прокомментировал Андрей Джеджула.
Андрей Джеджула с сыном от Санты Димопулос / Фото из инстаграма шоумена
"Есть очень много людей, которые здесь находятся, в Украине. Они не говорят о своей тяжелой жизни, принимают то, что есть, те реалии, с которыми они столкнулись. Не показывают фотографии с дорогих пляжей, а живут реальной жизнью здесь", – неоднозначно добавил шоумен.
Похоже, так он упрекнул экс-жену Санту Димопулос, которую за год полномасштабной войны неоднократно критиковали за демонстрацию роскошной жизни:
- в августе знаменитости досталось за отдых в Танзании. Тогда она объяснила, что в Восточной Африке оказалась из-за бизнеса мужа Игоря Кучеренко, а "чтобы детям не было совсем скучно, на выходных пытается что-то придумать для них", потому что не хочет ставить жизнь на паузу;
- тогда как Катя Осадча рассердилась на Димопулос, потому что в День памяти жертв Голодомора та устроила пир с пирожными в Версале. Ведущая назвала это "отдельным видом цинизма", а Санта ответила, что "выбрала жить, любить, развиваться и одновременно донатить, освещать, что происходит в Украине, помогать".