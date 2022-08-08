Колишня солістка "ВІА Гри" та співачка Санта Дімопулос поїхала до Африки з чоловіком і дітьми. Іноді вона публікує звідти фото та відео, що не сподобалося її підписникам.

До слова Монатік пояснив, чому їздив з концертами до росії після 2014 року

Санта Дімопулос відповіла на критику

Шанувальники припустили, що зірка перебуває на відпочинку, й почали їй дорікати. Та артистка поспішила відповісти.

Ми не відпочиваємо, як декому здалося (і декого так непокоїть). У мого чоловіка тут бізнес і більшість часу він має проводити саме тут. Отже, сім'я теж буде проводити тут багато часу. Та щоб дітям не було зовсім нудно, на вихідних ми намагаємося щось придумати для них,

– поділилась Санта Дімопулос.



Санта Дімопулос в Танзанії / Фото з інстаграм-сторіз

Виконавиця додала, що ми не маємо права ставити на паузу життя. Тим, кому не подобаються її фото з Африки, зірка запропонувала відписатися.

"Я знаю себе, знаю, що все роблю правильно. Я себе поважаю і дуже люблю. У блок кидаю одразу, тому що ціную добру енергетику, культуру та атмосферу на своїй сторінці", – зауважила Дімопулос.



Донька Дімопулос в Танзанії / Фото з інстаграм-сторіз

Так в мережі критикували Денисенко