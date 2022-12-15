У США Джамалу запросили на церемонію в резиденцію президента. У Білому домі вона з'явилася з чоловіком Бекіром Сулеймановим. Як і на зустрічі з Зеленським у Києві. Співачка каже, що коханий – її опора і підтримка під час важливих подій. Цей захід у Вашингтоні справді був одним з найважливіших під час її візиту до Америки, адже вона заспівала для самих Байденів.

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Джамала зустрілася з Джо і Джилл Байденами

У прикрашений до Різдва Білий дім Джамала зайшла по червоній доріжці під марш президентського військового оркестру. Перед Байденами вона виступила в дуеті з Hozier. З ірландським музикантом артистка бачилася на престижній церемонії 45th Annual Kennedy Center Honors, де були Джордж та Амаль Клуні, Джулія Робертс, Ненсі Пелосі, Ентоні Блінкен, Боно та інші світові зірки.

Схоже, Джа встигла не лише заспівати для Байденів, а поспілкуватися про Україну, адже дорогою до Білого дому просила Бекіра: "Нагадай мені все, що маю сказати, щоб від хвилювання нічого не забути". Уже після зустрічі вона подякувала першій леді та президенту за допомогу в нашій боротьбі.

У мене є сильне враження, що ми в цій боротьбі не сам не сам з ворогом. Вдячна Джо та Джилл Байденам за зустріч. Такі моменти додають сил рухатися далі до нашої з вами спільної перемоги. На всій території суверенної України,

– прокоментувала Джамала після зустрічі.

Джамала і Бекір з Байденами / Фото з інстаграму співачки

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