У Вашингтоні відбулася щорічна церемонія нагородження Центру Кеннеді. Її відвідала й Джамала. Саме перед поїздкою на цю подію вона зустрічалася з Володимиром Зеленським у Києві.

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Джамала у Вашингтоні зустрілася зі світовими зірками

Зворушливим дописом артистка поділилася в інстаграмі. Вона зізналася, що ця подія стала ще одним заходом, на якому може говорити про Україну. Джамала відчувала підтримку в кожній з розмов.

Не можу розповісти всього, але це були важливі для мене діалоги. Про Україну, про допомогу та реалії війни,

– зізналася співачка.

На цьому заході Джамалі вдалося поспілкуватися з Джорджем і Амаль Клуні, Джулією Робертс, спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Боно та іншими. Кожен з них висловив свою підтримку Україні.

Одні з найвпливовіших людей Америки висловлювали свої слова підтримки для України. Це було важливо почути. Також важливо бачити дії, і я сподіваюся на те, що нам допомагатимуть і надалі. Будуть з нами до кінця, як сказав мені особисто Ентоні Блінкен,

– сказала Джа.

Відео з зірками дивіться у каруселі:

Нагадаємо, нещодавно відбувся важливий візит Олени Зеленської до Великої Британії. Перша леді України зустрілася з королівським подружжям, прем'єр-міністром і його дружиною, виступила перед парламентом. Більше про цю поїздку – у нашому матеріалі.