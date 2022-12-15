В США Джамали пригласили на церемонию в резиденцию президента. В Белом доме она появилась с мужем Бекиром Сулеймановым. Как и на встрече с Зеленским в Киеве. Певица говорит, что любимый – ее опора и поддержка во время важных событий. Это мероприятие в Вашингтоне действительно было одним из самых важных во время ее визита в Америку, ведь она спела для самих Байденов.

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Джамала встретилась с Джо и Джилл Байденами

В украшенный к Рождеству Белый дом Джамала зашла по красной дорожке под марш президентского военного оркестра. Перед Байденами она выступила в дуэте с Hozier. С ирландским музыкантом артистка виделась на престижной церемонии 45th Annual Kennedy Center Honors, где были Джордж и Амаль Клуни, Джулия Робертс, Нэнси Пелоси, Энтони Блинкен, Боно и другие мировые звезды.

Похоже, Джа успела не только спеть для Байденов, а пообщаться об Украине, ведь по дороге в Белый дом просила Бекира: "Напомни мне все, что должна сказать, чтобы от волнения ничего не забыть". Уже после встречи она поблагодарила первую леди и президента за помощь в нашей борьбе.

У меня есть сильное впечатление, что мы в этой борьбе не один не сам с врагом. Благодарна Джо и Джилл Байденам за встречу. Такие моменты придают сил двигаться дальше к нашей с вами общей победе. На всей территории суверенной Украины,

– прокомментировала Джамала после встречи.

Джамала и Бекир с Байденами / Фото из инстаграма певицы

В Белом доме Джамала встретилась не только с Байденами, но и с американским актером Доном Чидлом, дважды получавшим "Золотой глобус", британским комиком Сашей Барон Коэном. Он восхитил ее отношением к войне: "Поражена чувствительностью и пониманием реалий Украины".

В США певица приехала с look от украинских дизайнеров, поэтому и на этом мероприятии пиарила украинское. На ней был небесно-голубой костюм от бренда ELENAREVA и серебряное колье от Светланы Бевзы. Этот аксессуар с нашей символикой стоит 750 евро – почти 30 тысяч гривен.

Джамала в Белом доме на встрече с Байденами / Фото из инстаграм-сторис певицы

Джамала с мужем Бекиром / Фото из инстаграм-сторис певицы

Джамала в Белом доме с Сашей Барон Коэном / Фото из инстаграм-сторис певицы