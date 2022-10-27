У той час як Надя Дорофєєва знімається для українського Vogue, Джамала далі підкорює Польщу. Вона позувала у стильній фотосесії для журналу Viva, яку приурочила до виходу нового мініальбому "Поклик". Його реліз відбудеться 28 жовтня.

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Джамала знялася для журналу Viva в Польщі

У новому випуску Viva поговорили і про те, що спонукало на запис "Поклику", і про майбутні концерти в Польщі, і про усе-усе, що трапилось з моїм життям в останні місяці. Це перша велика розмова про мою участь у "Танцях з зірками" та про все, що зі мною сталося за два місяці у Варшаві,

– прокоментувала артистка.

Для фотосесії Джамала приміряла кілька осінніх образів – шоколадний костюм з приталеними штанами і класичним жакетом та світлий look з в'язаним светром молочного кольору та кремовими штанами. Свої аутфіти артистка доповнила масивними каблучками, а про її любов до України нагадував патріотичний манікюр з синьо-жовтим серцем.

Джамала знялася для польського глянцю / Фото Ольги Майровської, Viva

Джамала знялася для польського глянцю / Фото Ольги Майровської, Viva

Джамала знялася для польського глянцю / Фото Ольги Майровської, Viva

До речі, після вильоту в 6 випуску Джамала повернеться на польські "Танці з зірками". Вона вийде на паркет фінальному ефірі 31 жовтня – станцює та презентує пісню з нового альбому "Поклик".