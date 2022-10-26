Над фотосесією Наді Дорофєєвої для Vogue працювала студія дизайнера Антона Бєлінського, який заробив собі ім'я у світовій індустрії моди. Його бренд й одягнув співачку на зйомку. Для неї підібрали звабливі та екстравагантні look – від топу з перлами до барвистих ботфортів зі шнурівкою.
Читайте також Надя Дорофєєва показала, як провела вихідні з коханим Михайлом Кацуріним: романтичні кадри
Надя Дорофєєва знялася для українського Vogue
Новий вимір, нові образи, нові сенси на Vogue UA. Дякую, Антоне, за твоє бачення,
– прокоментувала Дорофєєва в інстаграмі.
Фоловерам артистки здалося, що вона схожа чи то на британку Дуа Ліпу, чи то на американку Лану Дель Рей.
Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue
Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue
Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue
Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue
Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue
Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue
Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue
10 сенсів Наді Дорофєєвої
- Любов: "All you need is love – це один з найважливіших сенсів, який у нас ніхто не відбере і який тримає нас за будь-яких обставин";
- Свідомість: "Свідомо приймати й аналізувати все, що відбувається, працювати над собою та вчитися жити тут і зараз";
- Творчість: "Мати справу, яка робить тебе щасливою. Для мене – це творчість, музика";
- Доброта: "Робити добро, відчувати добро всередині. Це дає рівновагу, робить нас щирими та здоровими";
- Бути справжньою: "Бути справжньою й щирою передусім з собою. Це дає мені змогу знаходити гармонію в найскладніші часи";
- Віра: "Мати віру. Власну. Тому що без неї ніяк! Віра береже, підносить і рятує в найскрутніші часи. Такі як зараз";
- Прощення: "Прощати. Це вивільняє, робить щасливішим. Це сенс, який жодного разу мене не підводив. Якщо ми здатні прощати, наше життя краще";
- Пізнавати себе: "Щиро говорити з собою, зізнаватися собі в чомусь, хоч як це важко. Це перші кроки на шляху сприйняття справжньої себе";
- Підтримувати інших: "Підтримувати одне одного – надважливо нині. Якщо маєте змогу, підтримуйте інших моральними й матеріальними донатами";
- Давати й мати надію: "Надія – неймовірно потужна сила. Надія в змозі рятувати життя й лікувати. Втратити її – як втратити всі сенси водночас. Тому цей сенс один з найважливіших для мене".