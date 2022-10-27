В то время как Надя Дорофеева снимается для украинского Vogue, Джамала продолжает покорять Польшу. Она позировала в стильной фотосессии для журнала Viva, приуроченной к выходу нового мини альбома "Поклик". Его релиз состоится 28 октября.

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Джамала снялась для журнала Viva в Польше

В новом выпуске Viva поговорили и о том, что побудило на запись "Поклик", и о предстоящих концертах в Польше, и обо всем, что случилось с моей жизнью в последние месяцы. Это первый большой разговор о моем участии в "Танцах со звездами" и обо всем, что со мной произошло за два месяца в Варшаве,

– прокомментировала артистка.

Для фотосессии Джамала примерила несколько осенних образов – шоколадный костюм с приталенными брюками и классическим жакетом и светлый look с вязаным свитером молочного цвета и кремовыми брюками. Свои аутфиты артистка дополнила массивными кольцами, а о ее любви к Украине напоминал патриотический маникюр с сине-желтым сердцем.

Джамала снялась для польского глянца / Фото Ольги Майровской, Viva

Джамала снялась для польского глянца / Фото Ольги Майровской, Viva