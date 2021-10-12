Джамала зізналась, як змінилась після скандального розриву з продюсером

У червні Джамала пішла від продюсера Ігоря Тарнопольського, під крилом якого була останні 11 років. Їхній розрив був скандальним, адже співачка нібито різко перервала всі зв'язки. Якщо чоловік нарікає на шантаж і маніпуляції, то зірка розквітає з дня у день.

На відміну від експродюсера, Джамала неохоче коментує розрив їхнього контракту. На нове зізнання її надихнули шанувальники.

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Одна з прихильниць зауважила, що співачка дуже змінилась після того, як розпрощалась з Ігорем Тарнопольським. "Схудла й розквітла. Ось, що прощання з продюсером робить з людьми", – йдеться в одному з коментарів. Зірка не стала заперечувати.

Це клас, це життя. Просто все розквітло й ожило, я б так сказала,

– лаконічно заявила Джамала.

Зазначимо, що після розриву з наставником артистка наважилась на сміливий крок – участь у новому сезоні "Танців з зірками". На проєкті вона розкрилась як особистість, однак не всі телеглядачі схвально відгукуються про її танці:

"При всій повазі, на "Танцях" ви ні про що";

"Танці дуже й дуже слабкі. Ще б танець маленьких каченят станцювали".

Джамала з партнером по "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співачки

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