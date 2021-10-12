Джамала зізналась, як змінилась після скандального розриву з продюсером
Джерело:ЖВЛ
У червні Джамала пішла від продюсера Ігоря Тарнопольського, під крилом якого була останні 11 років. Їхній розрив був скандальним, адже співачка нібито різко перервала всі зв'язки. Якщо чоловік нарікає на шантаж і маніпуляції, то зірка розквітає з дня у день.
На відміну від експродюсера, Джамала неохоче коментує розрив їхнього контракту. На нове зізнання її надихнули шанувальники.
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Одна з прихильниць зауважила, що співачка дуже змінилась після того, як розпрощалась з Ігорем Тарнопольським. "Схудла й розквітла. Ось, що прощання з продюсером робить з людьми", – йдеться в одному з коментарів. Зірка не стала заперечувати.
Це клас, це життя. Просто все розквітло й ожило, я б так сказала,
– лаконічно заявила Джамала.
Зазначимо, що після розриву з наставником артистка наважилась на сміливий крок – участь у новому сезоні "Танців з зірками". На проєкті вона розкрилась як особистість, однак не всі телеглядачі схвально відгукуються про її танці:
- "При всій повазі, на "Танцях" ви ні про що";
- "Танці дуже й дуже слабкі. Ще б танець маленьких каченят станцювали".
Джамала з партнером по "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співачки
До теми Це було несподіваною ситуацією, – експродюсер Джамали про розрив робочих стосунків з зіркою
Головне про розрив Джамали з продюсером
- У серпні з ютуб-каналу Джамали зникли всі кліпи за останні три роки. У мережі подейкували, що це справа рук її експродюсера Ігоря Тарнопольського.
- За кілька днів співачка спростувала чутки й заявила, що в червні цього року повністю змінила менеджмент, тому відновлює доступ до свого ютубу.
- Сам Ігор Тарнопольський натякнув на шантаж і маніпуляції з боку Джамали. Ба більше, він ображений на експідопічну за те, що після 11 років пліч-о-пліч вона пішла від нього різко й без жодних попереджень.