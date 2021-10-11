Українська співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала розповідала, що покине шоу, якщо не покаже свої вміння до сьомого ефіру. Та в шостому ефірі зірку вирішив підтримати чоловік.
До теми "Танці з зірками 2021" 6 випуск: Харлан і MELOVIN розплакались, а Логай привів бабусю й дідуся
Чоловік Джамали підтримав дружину на шоу
Цього разу виконавиця постала в образі Кармен та станцювала пристрасний пасадобль разом з Антоном Нестерком. Пара вислухала зауваження та позитивні коментарі від суддів і піднялась на балкон до ведучої Маші Єфросиніної.
Там Джамалу чекав сюрприз – на проєкт прийшов її чоловік Сеїт-Бекір та подарував їй квіти, підтримавши кохану. Він розповів, що захоплюється витримкою дружини.
Ми навіть не жартували на цю тему. Я знаю, якщо моя дружина за щось візьметься, то вона доведе це до кінця. Більше цілеспрямованої людини, ніж вона, я не зустрічав,
– поділився Сеїт-Бекір.
Чоловік Джамали на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн
Джамала і "Танці з зірками"
- Упродовж всього шоу зірка ділилась враженнями від проєкту з шанувальниками. Перед першим прямим ефіром Джамала розповідала про хвилювання. У співачки було враження, що вона повністю змінила професію.
- Перед третім випуском "Танців з зірками" артистка зізнавалась, що змінилося в ній за час перебування в шоу. Вона зауважила, що нарешті полюбила деталі свого тіла.
- Також Джамала розповідала щемливу історію, на честь якої станцювала в одному з випусків. Вона поділилась, що 1944 рік був дуже переломний для її родини.