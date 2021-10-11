Українська співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала розповідала, що покине шоу, якщо не покаже свої вміння до сьомого ефіру. Та в шостому ефірі зірку вирішив підтримати чоловік.

До теми "Танці з зірками 2021" 6 випуск: Харлан і MELOVIN розплакались, а Логай привів бабусю й дідуся

Чоловік Джамали підтримав дружину на шоу

Цього разу виконавиця постала в образі Кармен та станцювала пристрасний пасадобль разом з Антоном Нестерком. Пара вислухала зауваження та позитивні коментарі від суддів і піднялась на балкон до ведучої Маші Єфросиніної.

Там Джамалу чекав сюрприз – на проєкт прийшов її чоловік Сеїт-Бекір та подарував їй квіти, підтримавши кохану. Він розповів, що захоплюється витримкою дружини.

Ми навіть не жартували на цю тему. Я знаю, якщо моя дружина за щось візьметься, то вона доведе це до кінця. Більше цілеспрямованої людини, ніж вона, я не зустрічав,

– поділився Сеїт-Бекір.

Чоловік Джамали на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн



Джамала і "Танці з зірками"​