Українська співачка Джамала 11 років працювала з продюсером Ігорем Тарнопольським. Та після того, як кліпи зірки зникли з її ютуб-сторінки, стало відомо, що робочі стосунки припинилися.

Читайте також Джамала придбала земельну ділянку під Києвом, – ЗМІ

Експродюсер Джамали про розрив робочих стосунків

Ігор Тарнопольський запевнив, що не очікував розриву співпраці з Джамалою, адже його команда працювала над планами на майбутнє. До того ж виконавиця не пояснила причини такого рішення.

З першого червня я не співпрацюю з Джамалою. Це було її рішення, вона озвучила мені його на особистій зустрічі. Для мене це було несподіваною ситуацією, тому що ми, весь час перебуваючи в роботі, розробляємо плани, у нас працює команда,

– заявив продюсер.

"Як і в будь-якому розлученні, обидві сторони десь незадоволені тим, як це було", – сказав Ігор Тарнопольський.

Чоловік зазначив, що його команда вже працює над тим, щоб розділити права на кліпи Джамали. Співачка може повністю викупити ці права та займатися сольною кар'єрою. Однак вона не виходить на зв'язок та не спілкується з колишнім продюсером.

Скандал з Джамалою: що відомо