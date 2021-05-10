Успішна Джамала з'явилася в обтислих світлих джинсах та базовій футболці кремового кольору. Свій образ вона довершила лаконічним срібним ланцюжком і сережками.

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Схоже, над аутфітом співачки таки почаклували стилісти, адже її волосся було вкладене легкими хвилями у вишукану зачіску, а на обличчі – бездоганний макіяж з лавандовими тінями.

На руках Джамала тримала синів – 3-річного Еміра та 10-місячного Селім-Гірая. Судячи з усього, малюки позують не надто охоче, за кадром їх розважають близькі. До слова, обличчя молодшого малюка артистка показала не вперше. Наприкінці березня вона представила кліп на пісню "Вірю в тебе", в якому і з'явився хлопчик.

Джамала з синами / Фото з інстаграму співачки

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У підписі до зворушливих фото Джамала зізналася, що бути мамою для неї – це бути сильною і морально, і фізично. Після народження двох малюків, вона втратила сон, однак материнство – це щастя.

"Я постійно переживаю і хвилююсь за своїх. Відчуваю, що повинна гасити пожежі. Хай там які труднощі, бути мамою – щастя для мене. Бачити посмішку моїх дітей, помічати щирі емоції і бути для них справжнім другом", – чуттєво написала зірка.

Джамала з молодшим сином / Фото з інстаграму співачки