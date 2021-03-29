На початку березня співачка Джамала випустила новий альбом "Ми", до якого увійшло 8 ліричних пісень. Одна з найчуттєвіший –"Вірю в тебе", на яку зірка представила відео. У кліпі вона зняла чоловіка і двох синів.

Прем'єра відео на пісню "Вірю в тебе" відбулася 28 березня й, схоже, була приурочена до дня народження старшого сина співачки Еміра, якому днем раніше виповнилося 3 роки. В емоційному кліпі знаменитість розповіла про батьківство.

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Джамала представила кліп на пісню "Вірю в тебе"

На особистій сторінці в інстаграмі Джамала зазначила, що треком "Вірю в тебе" з альбому "Ми" сказала все, що думає і відчуває, тому дуже не хотіла зіпсувати його тривіальним кліпом. Так, разом з великою командою вона зняла реальних батьків, які займаються спортом і грають зі своїми дітьми, купають і годують їх. Тим самим зірка спробувала довести, що у вихованні дітей немає стереотипів: батьківство – це роль як мами, так і тата.

"Вірю в тебе" – це пісня про віру в дітей, які обов'язково повинні стати хорошими людьми, коли виростуть. А ще вона і про віру в себе, тому що всі ми трошки діти,

– зауважила артистка.

Головними героями кліпу на пісню "Вірю в тебе" стала сім'я Джамали. У ньому знялися двоє її синів – 3-річний Емір і 9-місячний Селім-Гірай, та чоловік Бекір, який займався дітьми, поки його зіркова дружина мала ділові зустрічі та репетиції.

"Вперше показана моя сім'я і мій типовий день – зустрічі в офісі, репетиція, теплий вечір з рідними – чоловіком і синами. Ми намагалися показати реальне життя без купюр, з акцентом на історії чудових батьків", – наголосила Джамала.

Джамала – Вірю в тебе: дивіться відео онлайн

Додамо, кліп знімали ще лютому, коли Селім-Гіраю було всього 8 місяців. Тоді Джамала захопила мережу світлинами з молодшим сином, зробленими під час знімального процесу, а допис супроводжували слова з пісні "Вірю в тебе".