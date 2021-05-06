Під час прогулянки столицею Джамала встигла випити каву в закладі свого чоловіка Бекіра та зробити безліч нових фото в зухвалому повсякденному образі. Вона підібрала короткий топ оливкового кольору, який скомбінувала з джинсами кльош і масивними білими кросівками.

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У кадрі співачка звабливо засвітила підтягнутий животик, який вдалося повернути після других пологів лише через три місяці тренувань і правильного харчування. Топ і джинси Джамала доповнила довгим тренчем кремового кольору і біло-червоною кепкою.

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З аксесуарів зірка обрала стильні сонцезахисні окуляри, сережки-кільця та ланцюжок на шию, а волосся зібрала у хвіст. Джамала зарядила позитивом майже 900-тисячну аудиторію шанувальників, адже впродовж зйомки усмішка не сходила з її обличчя. Фоловери були захоплені не лише її щирістю, а й бездоганним виглядом:

"Реально красуня! Час вже брати премію "Найкрасивіша. Viva 2021". Адже дійсно, маєте чудовий вигляд;

"Супер виглядаєте";

"Ви стали дуже стильною, раніше не завжди розуміла ваші вбрання, але зараз просто з журналу. Фігура супер".

Зазначимо, результатом схуднення Джамала хизується не вперше, раніше вона показувала, як займається спортом в коротких шортах і топі.