Уціліло, коли біля дому були вибухи, – Джамала віддає найціннішу річ, щоб допомогти бійцям ЗСУ
Джерело:Джамала
Українська співачка Джамала оголосила про аукціон, на якому продасть своє фортепіано. Це найцінніша річ для артистки.
Українська артистка Джамала повідомила про благодійний аукціон. Вона віддає свою цінну річ для допомоги бійцям – це її фортепіано.
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Джамала віддає фортепіано для допомоги ЗСУ
Співачка поділилась, що хоче закрити потребу 10-ї морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бедзая у спеціалізованому транспорті та інших речах для боїв. Для цього вона віддасть на аукціоні своє фортепіано, на якому були написані всі альбоми.
Без перебільшення, моя найрідніша річ та найрідніші спогади. Це піаніно проїздило по всім орендованим квартирам. Пережило пандемію. Залишилось цілим, коли біля будинку були вибухи. Словом, час передати його в надійні руки,
– поділилась артистка.
Джамала додала, що стартова ціна лота – 400 тисяч гривень, а ставки будуть приймати до 19 січня.
Фортепіано Джамали / Фото з інстаграму зірки
Що розігрують зірки для ЗСУ
- Леся Нікітюк пообіцяла приготувати борщ тому, хто зробить донат для захисників на дрони. Тоді переможцем розіграшу став херсонець, ще коли місто було окупованим.
- Мішель Андраде розігрувала "гелік" Mersedes G55 серед тих, хто задонатить 300 гривень для військових у Запорізькій та Миколаївській області.
- Андрій Данилко передав на аукціон легендарне авто, що належало Фредді Мерк'юрі. Машину придбали за 11 мільйонів гривень, ці гроші пішли на реабілітаційний центр.