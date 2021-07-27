Як повідомила пресслужба Офісу Президента України, учасник гурту Green Grey Мурік (справжнє ім'я – Дмитро Муравицький) некоректно висловив свою позицію щодо нових норм закону про державну мову. Це й стало причиною того, що легенди 90-х зникли зі списку артистів, котрі з'являться на масштабному концерті до 30-річчя незалежності.

Важливо Легендарному гурту GreenGrey відмовили в концерті до Дня Незалежності України

На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним,

– йдеться в повідомленні.

"Організаторам видається логічним, що на концерті до 30-річчя Незалежності України мають лунати пісні українською мовою. І це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури", – додали в Офісі Президента.

Як Green Grey відреагували на мовний закон

Минулого тижня Мурік зняв два коротких відео, прокоментувавши нові норми закону про державну мову. Артист, котрий як у реальному житті, так і зі сцени говорить російською, відверто обурився, що з 16 липня телебачення, концерти й розважальні заходи перейшли на українську мову.

"Вітаю, відбулось! Мовний закон. Моя відповідь мовному закону – чимчикуй за мавчиками", – заявив учасник Green Grey. При цьому Мурік показав образливий жест і зімітував блювотний рефлекс.