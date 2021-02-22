Співачка Джамала виховує двох синів. Якщо восьмимісячний Селім-Гірай потребує багато маминої уваги, то 2-річний Емір вміє розважатися самостійно. Зірка зізналась, що в старшого нащадка не так багато іграшок, а його смаки змінюються ледь не щотижня.

Артистка розповіла, що не розпещує старшого сина Еміра. Як з'ясувалось, хлопчик отримує нові іграшки як заохочення за гарну поведінку – коли складає іграшки після гри, чемно себе поводить, вітається з гостями, не вередує. Однак догодити сину Джамали досить важко, адже ледь не щотижня в нього виникає нове захоплення.

До теми Джамала захопила новими світлинами з молодшим сином

Які іграшки подобаються старшому сину Джамали

Співачка поділилась, що раніше в Еміра були переважно м'які іграшки, тоді він був в захваті від роботів і драконів. Тепер для малюка в пріоритеті машинки. Однак знаменита матуся запевняє, що уява сина не має меж, адже він щоразу вигадує нові розваги і перетворює на іграшки все, що бачить навколо.

Люблю спостерігати за тим, як грається Емірка. Був період, коли йому подобалися м'які іграшки, ще тиждень тому захоплювався драконами і роботами. Зараз Емір дуже любить машинки! Сьогодні пожежна машина перевозила його йогурт,

– розповіла Джамала.

Новий допис зірка доповнила милим домашнім фото зі старшим сином. Вона зробила селфі з розкішним макіяжем з блискучими тінями та в картатій сорочці, а малюк відволікся від пожежної машини, з цікавістю заглядаючи в камеру.

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