Певица Джамала воспитывает двух сыновей. Если восьмимесячный Селим-Гирай требует много маминого внимания, то 2-летний Эмир умеет развлекаться самостоятельно. Звезда призналась, что у старшего отпрыска не так много игрушек, а его вкусы меняются раз в неделю.

Артистка рассказала, что не балует старшего сына Эмира. Как выяснилось, мальчик получает новые игрушки в качестве поощрения за хорошее поведение – когда складывает игрушки после игры, вежливо себя ведет, здоровается с гостями, не капризничает. Однако угодить сыну Джамалы достаточно трудно, ведь едва ли не каждую неделю у него возникает новое увлечение.

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Какие игрушки нравятся старшему сыну Джамалы

Певица поделилась, что ранее у Эмира были преимущественно мягкие игрушки, тогда он был в восторге от роботов и драконов. Теперь для малыша в приоритете машинки. Однако знаменитая мама уверяет, что воображение сына не имеет границ, ведь он каждый раз придумывает новые развлечения и превращает в игрушки все, что видит вокруг.

Люблю наблюдать за тем, как играет Эмирка. Был период, когда ему нравились мягкие игрушки, еще неделю назад увлекался драконами и роботами. Сейчас Эмир очень любит машинки! Сегодня пожарная машина перевозила его йогурт,

– рассказала Джамала.

Новый пост звезда дополнила милым домашним фото со старшим сыном. Она сделала селфи с роскошным макияжем с блестящими тенями и в клетчатой ​​рубашке, а малыш отвлекся от пожарной машины, с интересом заглядывая в камеру.

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