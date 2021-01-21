Відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала поділилася новими сімейними кадрами. Зірка показала старшого сина Еміра-Рахмана і зізналася, що не може повірити в те, що він так скоро виріс.

Джамала є однією з найпопулярніших зіркових матусь в українському шоу-бізнесі. Вона часто ділиться світлинами, де позує разом із синами, та насолоджується кожною миттю цього особливого для жінки статусу. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість поширила нові фото та відео, де показала старшого сина Еміра.

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Нові кадри старшого сина Джамали

Артистка вирішила поділитися з шанувальниками новими досягненнями синочка. Маленький Емір самостійно відкрив йогурт. Він швидко виріс, постійно навчається чомусь новому і цим неабияк тішить своїх рідних.

Емір позував, сидячи на стільці. Він був одягнений у біло-жовту смугасту кофту та мило усміхався на камеру. Хлопчик просив маму відкрити йому йогурт, проте зумів впоратися самостійно, чому був радий.

"Як це можна витримати? Коли Емір встиг так вирости? Щодня стає самостійнішим, сам обирає, що хоче на сніданок, сам відкриває улюблений йогурт з бананом. Так, не завжди виходить з першого разу, просить допомоги й водночас відмовляється. А я не проти забрудненого одягу та того, що в нього всі руки в йогурті. Все це важливі моменти спроб і помилок. Я просто говорю: "У тебе все виходить, ти великий молодець і самостійний хлопчик", – написала в публікації виконавиця.

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