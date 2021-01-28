Сини Джамали та ONUKA підтримали тварин: зворушливі фото малюків
Популярні артистки Джамала та ONUKA долучились до віртуального мітингу на підтримку тварин. Співачки сфотографували синів з плакатами зі зворушливими написами.
Джерело: інстаграм UAnimals
Фронтвумен гурту ONUKA Наталія Жижченко показала у кадрі 8-місячного сина Олександра, Джамала – 2-річного Еміра. Фото розчулили мережу.
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27 січня відбувся віртуальний мітинг за тварин "Гуманність - це майбутнє", який покликаний підтримати зоозахисний законопроєкт. Він передбачає посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, а також заборону фотопослуг і жебракування.
"Я переконана, що спасіння планети в руках наших дітей. Захищати, оберігати – ці стрижні мають проростати із самого дитинства. Вірю, що це спрацює", – висловилась співачка Ната Жижченко.
Фото синів Джамали та ONUKA
Зйомку малюків провели у фейстайм-форматі. Син Нати Жижченко, обличчя якого зіркова матуся лише нещодавно показала публіці, позував у дитячому кріслі з плакатом з написом "Захист слабких – справа сильних".
Сашко був одягнений у сіру шапку, джинси та теплий светр коричневого кольору. Разом з потішним малюком у кадрі з'явився пес ONUKA. Раніше артистка зізнавалась, що до пологів значно більше любила собак, аніж дітей.
Син ONUKA Сашко / Фото з інстаграму UAnimals
Син ONUKA Сашко / Фото з інстаграму UAnimals
Натомість непосидючий син Джамали Емір позував стоячи, тому його було важко "спіймати" в кадрі. Хлопчик також тримав плакати з написами на підтримку тварин. Він позував у блакитній кофті з принтом і весело усміхався на камеру.
Син Джамали Емір / Фото з інстаграму UAnimals
Сини Джамали та ONUKA / Фото з інстаграму UAnimals
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