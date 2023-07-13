Джамала заступилась за "шароварщину": зірка пояснила, чому ця музика потрібна

Українська співачка Джамала висловилась про "шароварщину". Вона пояснила, що будь-яка музика має право на існування, а вже слухач обирає, додати це у плейлист чи ні.

Українська співачка Джамала, яка презентувала автентичний альбом кримськотатарських пісень, висловилась про іншу музику, яка стає популярною в Україні.

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Джамала про "шароварщину"

Виконавиця згадала про "шароварщину" та "байрактарщину", але відмовилась її так називати. Натомість зірка висловилась про неї, як про розважальну музику. Джамала вважає, що і такі треки можна творити – це доказ незалежності та свободи в Україні.

Кожна людина вільна. Як каже наш пророк: "Чужого навчайтеся і свого не цурайтеся". Це такий самий випадок,

– поділилась Джамала.

Співачка розповіла, що повернулась зі США, де був місяць прайду (коли підкреслюють різноманіття у суспільстві та право на існування кожного). Наступний місяць – час афроамериканської культури. Це дуже надихнуло Джамалу: вона хотіла б, щоб і ми це перейняли.

"Щоб на державному рівні кожного місяця ми розповідали про самих себе. Це було б круто, щоб був місяць кримськотатарської культури, місяць "шароварщини". Нехай люди, які вільно можуть висловитися, так, своїм шляхом, нехай вони роблять так. І ти сам собі обереш, чи хочеш ти це слухати. Але маємо плекати історію, що ми вільні, незалежні, кожна людина має висловлюватися так, як вона хоче".

Інтерв'ю з Джамалою: дивіться відео онлайн

Шароварщина сьогодні – як реагують зірки

Як пояснювали у Центрі протидії дезінформації, шароварщина – це імітація народної культури, що підмінює автентичну культуру України та створює враження, начебто вона примітивна і селянська. Шароварщину розвивали за радянських часів, щоб звести культуру до сала, вареників, калини й горілки, й шароварів. Коли українська культура стала цікавою та цінною для багатьох після повномасштабного вторгнення, пісні у стилі "шароварщини" та "байрактарщини" стали з'являтися щораз частіше.