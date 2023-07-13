Украинская певица Джамала, презентовавшая аутентичный альбом крымскотатарских песен, высказалась о другой музыке, которая становится популярной в Украине.

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Джамала о "шароварщине"

Исполнительница вспомнила о "шароварщине" и "байрактарщине", но отказалась ее так называть. Зато звезда высказалась о ней, как о развлекательной музыке. Джамала считает, что и такие треки можно делать – это доказательство независимости и свободы в Украине.

Каждый человек свободен. Как говорит наш пророк: "Чужого учитесь и своего не сторонитесь". Это такой же случай,

– поделилась Джамала.

Певица рассказала, что вернулась из США, где был месяц прайда (когда подчеркивают разнообразие в обществе и право на существование каждого). Следующий месяц – время афроамериканской культуры. Это вдохновило Джамалу: она хотела бы, чтобы и мы это переняли.

"Чтобы на государственном уровне каждый месяц мы рассказывали о самих себе. Это было бы круто, если бы была луна крымскотатарской культуры, луна "шароварщины". Пусть люди, которые свободно могут высказаться, да, своим путем, пусть они делают так. И ты сам себе выберешь, хочешь ли ты это слушать. Но должны лелеять историю, что мы свободны, независимы, каждый человек должен выражаться так, как он хочет".

Интервью с Джамалой: смотрите видео онлайн

Шароварщина сегодня – как реагируют звезды

Как объясняли в Центре противодействия дезинформации, шароварщина – это имитация народной культуры, подменяющая аутентичную культуру Украины и создающая впечатление, будто она примитивная и крестьянская. Шароварщину развивали в советское время, чтобы свести культуру к салу, вареникам, калине и водке, и шароварам. Когда украинская культура стала интересной и ценной для многих после полномасштабного вторжения, песни в стиле "шароварщины" и "байрактарщины" стали появляться все чаще.