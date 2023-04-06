Українська співачка Даша Астаф'єва прокоментувала шароварщину в українських піснях. Зірка поділилась роликом від Центру протидії дезінформації, де пояснюють, у чому проблема таких треків.

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ЦПД пояснює, що шароварщина – це імітація народної культури, що підмінює автентичну культуру України та створює враження, начебто вона лише селянська. Шароварщину розвивали за радянських часів, щоб примітивізувати все українське та звести до сала, вареників, калини і горілки, й звісно шароварів.

Українці під час важливих подій, як і під час повномасштабного вторгнення, намагались і намагаються ніби відділитися від Росії, але роблять це за простими зовнішніми ознаками, забуваючи про глибинні традиції та культуру. Тому ЦПД закликало створювати та поширювати український контент, бум якого стався після 24 лютого, але уважніше та глибше вивчати українську культуру.

Даша Астаф'єва проти шароварщини

Даша Астаф'єва також розкритикувала шароварщину та зазначила, що пісні з примітивними елементами швидко з'являються, але швидко і зникають. Тоді як справжня культурна спадщина не може зникнути.

Одному радію, що ось ця вся х**та як швидко з'являється, так і швидко зникає. Справжнє, українське, нікуди не дівається. Бо воно рідне й вивчене. Його хочеться берегти і примножувати,

– поділилась Даша.



Даша про шароварщину / Фото з інстаграм-сторіз