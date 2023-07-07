Виконавиця не мала змоги готуватись до пісенного конкурсу, бо в цей час працювала над своїм новим музичним альбомом QIRIM. До того ж вона зазначила, що їй сподобалось, як Юлія Саніна виступила у ролі ведучої.
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Джамала про відмову бути ведучою пісенного конкурсу
Мені пропонували вести Євробачення. Але я розуміла, що це буде нереально. Мені треба було обирати й повністю скасувати прем'єру альбому QIRIM. Там жорстка підготовка була. Ми бачили, скільки праці в це вклала Юля і мала неймовірний вигляд,
– пояснила співачка.
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Як Юлії Саніній вдалося стати ведучою конкурсу
Виконавиця пояснила, що кастинг тривав декілька місяців. Спочатку було кілька зум-кастингів, спілкування з продюсерами. Потім Саніну запросили до Лондона на телевізійний кастинг. Окрім цього, співачка ще деякий час очікувала на відповідь від організаторів.
Для того, щоб вести Євробачення Юлія щоденно вивчала англійську мову, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені.