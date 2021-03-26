Джамала повідомила свою вагу після 1,5 місяця дієти

Джерело:інстаграм Джамали
Популярна українська співачка Джамала у січні цього року повідомила, що хоче скинути кілька зайвих кілограмів. З початку її дієти пройшло 1,5 місяця. Загалом зірка скинула 6 кілограмів, тобто важить 63.
Відома українська артистка Джамала у січні оголосила, що починає боротьбу з 10 зайвими кілограмами, адже хоче виглядати, як раніше. Днями вона повідомила про результати дієти й скільки важить зараз.
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Знаменитість вже близько 1,5 місяця перебуває на дієті. За цей час вона скинула 6 кілограмів – з 69 вона схуднула до 63 кілограмів. В інстаграмі Джамала повідомила, що зараз її раціон складається здебільшого із зелені та овочів. Харчування співачки є здоровим та збалансованим. Також вона часто не вечеряє. Однак Джамала додала, що могла зриватися.
"Важливо знати, що були усілякі випробування у вигляді ГРЗ, стресових ситуацій і інших історій, коли складно втриматися, щоб не випити чай з чимось солоденьким, не прикрасити похмуру і холодну весну. Були випробування і гірше грудного вигодовування – критичними днями, коли не можеш себе контролювати, хочеться і цукерок, і халву, і попкорн", – поділилась артистка.
Однак зірка поділилась кількома лайфхаками від дієтолога, які допоможуть триматися на дієті.
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