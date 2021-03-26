Популярная украинская певица Джамала в январе этого года сообщила, что хочет сбросить несколько лишних килограммов. С начала диеты прошло 1,5 месяца. Всего звезда сбросила 6 килограммов, то есть весит 63.

Известная украинская артистка Джамала в январе объявила, что начинает борьбу с 10 лишними килограммами, ведь хочет выглядеть, как раньше. На днях она сообщила о результатах диеты и сколько весит сейчас.

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Джамала рассекретила свой вес

Знаменитость уже около 1,5 месяца находится на диете. За это время она сбросила 6 килограммов – с 69 она похудела до 63 килограммов. В инстаграме Джамала сообщила, что сейчас ее рацион состоит в основном из зелени и овощей. Питание певицы является здоровым и сбалансированным. Также она часто не ужинает. Однако Джамала добавила, что могла срываться.

"Важно знать, что были всевозможные испытания в виде ОРЗ, стрессовых ситуаций и других историй, когда сложно удержаться, чтобы не выпить чай с чем-то сладеньким, не украсить мрачную и холодную весну. Были испытания и хуже грудного вскармливания – критическими днями, когда не можешь себя контролировать, хочется и конфеты, и халву, и попкорн", – поделилась артистка.

Однако звезда поделилась несколькими лайфхаками от диетолога, которые помогут держаться на диете.

Джамала написала, что в случае срыва в шкафу всегда должен быть черный шоколад, но с 85% какао. Если очень захочется сладкого, можно съесть кусочек;

Другим лайфхаком является выпить травяной чай вечером – ромашковый, мятный или мелиссовый чай (любой на выбор);

Также можно съесть немножко орешков – фундук или миндаль. Певица отметила, что орехи – это жиры, но важно, что они полезны;

Завершила Джамала магнием, который очень важен для организма. Звезда поделилась, что сейчас пьет витамин D и магний. По ее анализам, он необходим.

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Как проходила диета Джамалы