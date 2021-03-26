Джамала сообщила свой вес после 1,5 месяца диеты
Популярная украинская певица Джамала в январе этого года сообщила, что хочет сбросить несколько лишних килограммов. С начала диеты прошло 1,5 месяца. Всего звезда сбросила 6 килограммов, то есть весит 63.
Источник:Инстаграм Джамалы
Известная украинская артистка Джамала в январе объявила, что начинает борьбу с 10 лишними килограммами, ведь хочет выглядеть, как раньше. На днях она сообщила о результатах диеты и сколько весит сейчас.
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Джамала рассекретила свой вес
Знаменитость уже около 1,5 месяца находится на диете. За это время она сбросила 6 килограммов – с 69 она похудела до 63 килограммов. В инстаграме Джамала сообщила, что сейчас ее рацион состоит в основном из зелени и овощей. Питание певицы является здоровым и сбалансированным. Также она часто не ужинает. Однако Джамала добавила, что могла срываться.
"Важно знать, что были всевозможные испытания в виде ОРЗ, стрессовых ситуаций и других историй, когда сложно удержаться, чтобы не выпить чай с чем-то сладеньким, не украсить мрачную и холодную весну. Были испытания и хуже грудного вскармливания – критическими днями, когда не можешь себя контролировать, хочется и конфеты, и халву, и попкорн", – поделилась артистка.
Однако звезда поделилась несколькими лайфхаками от диетолога, которые помогут держаться на диете.
- Джамала написала, что в случае срыва в шкафу всегда должен быть черный шоколад, но с 85% какао. Если очень захочется сладкого, можно съесть кусочек;
- Другим лайфхаком является выпить травяной чай вечером – ромашковый, мятный или мелиссовый чай (любой на выбор);
- Также можно съесть немножко орешков – фундук или миндаль. Певица отметила, что орехи – это жиры, но важно, что они полезны;
- Завершила Джамала магнием, который очень важен для организма. Звезда поделилась, что сейчас пьет витамин D и магний. По ее анализам, он необходим.
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Как проходила диета Джамалы
- 1,5 месяца назад звезда объявила о начале ее здорового питания;
- Впоследствии артистка призналась, что когда отдыхала в Египте, то нарушила диету, но диетолог заверил ее не акцентировать на этом. Также она показала, чем питается.
- Через 2 недели после начала диеты Джамала сообщила, что сбросила только 800 граммов. Из-за этого она очень расстроилась, но не останавливалась на достигнутом.
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