Популярна українська співачка Джамала у січні цього року повідомила, що хоче скинути кілька зайвих кілограмів. З початку її дієти пройшло 1,5 місяця. Загалом зірка скинула 6 кілограмів, тобто важить 63.

Відома українська артистка Джамала у січні оголосила, що починає боротьбу з 10 зайвими кілограмами, адже хоче виглядати, як раніше. Днями вона повідомила про результати дієти й скільки важить зараз.

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Джамала розсекретила свою вагу

Знаменитість вже близько 1,5 місяця перебуває на дієті. За цей час вона скинула 6 кілограмів – з 69 вона схуднула до 63 кілограмів. В інстаграмі Джамала повідомила, що зараз її раціон складається здебільшого із зелені та овочів. Харчування співачки є здоровим та збалансованим. Також вона часто не вечеряє. Однак Джамала додала, що могла зриватися.

"Важливо знати, що були усілякі випробування у вигляді ГРЗ, стресових ситуацій і інших історій, коли складно втриматися, щоб не випити чай з чимось солоденьким, не прикрасити похмуру і холодну весну. Були випробування і гірше грудного вигодовування – критичними днями, коли не можеш себе контролювати, хочеться і цукерок, і халву, і попкорн", – поділилась артистка.

Однак зірка поділилась кількома лайфхаками від дієтолога, які допоможуть триматися на дієті.

Джамала написала, що у разі зриву в шафі завжди повинен бути чорний шоколад, але з 85% какао. Якщо дуже захочеться солодкого, тоді можна з'їсти шматочок;

Іншим лайфхаком є випити трав'яний чай ввечері – ромашковий, м'ятний або мелісовий чай (будь-який на вибір);

Також можна з'їсти трошки горішків – фундук чи мигдаль. Співачка зауважила, що горіхи – це жири, але важливо, що вони корисні;

Завершила Джамала магнієм, який дуже важливий для організму. Зірка поділилась, що зараз п'є вітамін D і магній. За її аналізами, він необхідний.

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Як проходила дієта Джамали