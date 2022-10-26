Знову в тренувальній залі, – Джамала повернеться на польські "Танці з зірками"

Джамала розповіла, що повертається на "Танці з зірками". Вона заінтригувала фанів й зазначила, що має для усіх новину.

Українська співачка Джамала вилетіла з польських "Танців з зірками" ще в 6 випуску. Але у фіналі зірка повернеться в шоу.

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Джамала повертається на польські "Танці"

Виконавиця зняла відео в тренувальному залі разом зі своїм партнером Яцеком Йешке. Зірка показала, що готується до нового випуску танцювального шоу.

Я знову в тренувальній залі. Це мій останній тиждень на моїх благодійних “Танцях з зірками" в Польщі. Де я буду і танцювати, і співати для вас нову пісню з нового EP, який так само вийде на цьому тижні. На вас чекає ще одна новина, про яку розкажу згодом,

– заінтригувала Джамала.

Джамала повернеться на "Танці": відео

У наступний понеділок, 31 жовтня, відбудеться фінал польського шоу "Танці з зірками". Ймовірно, у грандіозному останньому випуску виступлять всі учасники, серед яких і Джамала.

Нагадаємо, що упродовж проєкту в Джамали була важлива місія – збирати гроші для дітей в Україні, а також привертати увагу до подій війни. Тож завдяки фіналу зірка знову зможе нагадати про себе та події в її рідному домі.

Співачка Джамала та Яцек Йешке пробули у польських "Танцях з зірками" 6 випусків – ефір 3 жовтня став для пари останнім. Виконавиця виконала румбу й ча-ча-ча, але отримала занадто мало балів від журі та глядачів.