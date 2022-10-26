Украинская певица Джамала вылетела из польских "Танцев со звездами" еще в 6 выпуске. Но в финале звезда вернется в шоу.

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Джамала возвращается на польские "Танцы"

Исполнительница сняла видео в тренировочном зале вместе со своим партнером Яцеком Йешке. Звезда показала, что готовится к новому выпуску танцевального шоу.

Я снова в тренировочном зале. Это моя последняя неделя на моих благотворительных "Танцах со звездами" в Польше. Где я буду и танцевать, и петь для вас новую песню из нового EP, который так же выйдет на этой неделе. Вас ждет еще одна новость, о которой расскажу впоследствии ,

– заинтриговала Джамала.

Джамала вернется на "Танцы": видео

В следующий понедельник, 31 октября, состоится финал польского шоу "Танцы со звездами". По всей вероятности, в грандиозном последнем выпуске выступят все участники, среди которых и Джамала.

Добавим, что недавно партнер Джамалы Яцек Йешке впервые стал отцом. У танцовщика и его жены родилась девочка, которую назвали Роуз.