Двоюрідна сестра Брітні Спірс зізналась, що батько співачки їй погрожував

15 лютого 2021 , 13:05
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Джерело:

NBC News

Двоюрідна сестра Брітні Спірс Аллі Сімс розповіла, що батько співачки погрожував їй. Джеймі Спірс заборонив Аллі спілкуватися з донькою.

Двоюрідна сестра Брітні Спірс Аллі Сімс вперше виступила з публічною заявою. Вона повідомила, що батько співачки заборонив дівчині спілкуватися із зіркою.

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Заява двоюрідної сестри Брітні Спірс

Після скандального фільму про знамениту виконавицю Брітні Спірс вирішила висловитися і її двоюрідна сестра Аллі Сімс. Вона заявила, що не може спілкуватися із співачкою через її батька.

За словами дівчини, Джеймі погрожував їй для того, щоб вона надалі не контактувала з Брітні. Тому із сестрою Аллі не спілкується більше 10 років.

Він дійсно погрожував мені, тому я не відповідала на дзвінки Брітні. Я дійсно вірю, що Джеймі зробив би щось, якби я його не послухалася,
– розповіла Аллі Сімс.

Аллі Сімс була також помічницею артистки. Вона додала, що не сумує за роботою з Брітні Спірс, але часто думає про зірку: "Я не можу їй допомогти, але думаю про неї кожен день".

Хто з зірок висловився після документального фільму про Брітні Спірс

  • Бойфренд зірки, Сем Асгарі, назвав її батька "придурком". Він додав, що зовсім не поважає Джеймі Спірса.
  • Колишній чоловік Брітні Спірс, Кевін Федерлайн, також відреагував на ситуацію навколо Брітні Спірс. Однак він зазначив, що для нього найголовніше – безпека дітей.
  • Джастін Тімберлейк попросив вибачення перед співачкою, а також перед Джанет Джексон. Це сталось після великої хвилі негативних коментарів та звернень до артиста в мережі.