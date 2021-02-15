Двоюрідна сестра Брітні Спірс зізналась, що батько співачки їй погрожував

Двоюрідна сестра Брітні Спірс Аллі Сімс розповіла, що батько співачки погрожував їй. Джеймі Спірс заборонив Аллі спілкуватися з донькою.

Двоюрідна сестра Брітні Спірс Аллі Сімс вперше виступила з публічною заявою. Вона повідомила, що батько співачки заборонив дівчині спілкуватися із зіркою.

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Заява двоюрідної сестри Брітні Спірс

Після скандального фільму про знамениту виконавицю Брітні Спірс вирішила висловитися і її двоюрідна сестра Аллі Сімс. Вона заявила, що не може спілкуватися із співачкою через її батька.

За словами дівчини, Джеймі погрожував їй для того, щоб вона надалі не контактувала з Брітні. Тому із сестрою Аллі не спілкується більше 10 років.

Він дійсно погрожував мені, тому я не відповідала на дзвінки Брітні. Я дійсно вірю, що Джеймі зробив би щось, якби я його не послухалася,

– розповіла Аллі Сімс.

Аллі Сімс була також помічницею артистки. Вона додала, що не сумує за роботою з Брітні Спірс, але часто думає про зірку: "Я не можу їй допомогти, але думаю про неї кожен день".

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Бойфренд зірки, Сем Асгарі, назвав її батька "придурком". Він додав, що зовсім не поважає Джеймі Спірса.

Колишній чоловік Брітні Спірс, Кевін Федерлайн, також відреагував на ситуацію навколо Брітні Спірс. Однак він зазначив, що для нього найголовніше – безпека дітей.