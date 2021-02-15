Двоюрідна сестра Брітні Спірс зізналась, що батько співачки їй погрожував

Джерело:NBC News
Двоюрідна сестра Брітні Спірс Аллі Сімс розповіла, що батько співачки погрожував їй. Джеймі Спірс заборонив Аллі спілкуватися з донькою.
Двоюрідна сестра Брітні Спірс Аллі Сімс вперше виступила з публічною заявою. Вона повідомила, що батько співачки заборонив дівчині спілкуватися із зіркою.
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Після скандального фільму про знамениту виконавицю Брітні Спірс вирішила висловитися і її двоюрідна сестра Аллі Сімс. Вона заявила, що не може спілкуватися із співачкою через її батька.
За словами дівчини, Джеймі погрожував їй для того, щоб вона надалі не контактувала з Брітні. Тому із сестрою Аллі не спілкується більше 10 років.
Він дійсно погрожував мені, тому я не відповідала на дзвінки Брітні. Я дійсно вірю, що Джеймі зробив би щось, якби я його не послухалася,
– розповіла Аллі Сімс.
Аллі Сімс була також помічницею артистки. Вона додала, що не сумує за роботою з Брітні Спірс, але часто думає про зірку: "Я не можу їй допомогти, але думаю про неї кожен день".