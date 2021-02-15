Кендалл Дженнер вперше показала свого бойфренда: романтичне фото
Американська модель Кендалл Дженнер у День святого Валентина офіційно заявила про свої стосунки з баскетболістом Девіном Букером. Разом з коханим вона опублікувала фото в мережі, яку змогли побачити 150 мільйонів шанувальників.
Джерело:Elle US
На новому фото з коханим в інстаграм-сторіс, обличчя якого вирішила прикрити, модель розмістила "емоджі" у формі білого серця.
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Кендалл Дженнер показала свого бойфренда
Зірка подіумів та реаліті-шоу рідко демонструвала публіці своїх бойфрендів, проте, з баскетболістом, схоже, у неї все серйозно. Пару сфотографували на кухонній стійці, де спортсен обняв та поклав її, поки дівчина щиро усміхалась. Це вперше Кендалл офіційно заявила про стосунки з Девіном.
Кендалл Дженнер і Девін Букер / Фото з інстаграм-сторіз Кендалл Дженнер
В обох сторін немає великих очікувань або божевільних зобов'язань. Вони стали набагато ближчими, але графік Кендалл особливо завантажений, і Девін це прекрасно розуміє. Вона також дуже самостійна особистість, і їй подобається проводити вільний час з сім'єю і друзями, а також мати вільний простір,
– розповів інсайдер видання Entertainment Tonight.
Варто додати, що перші чутки про стосунки залицяння баскетболіста до моделі з'явились у квітні 2020 року, проте у Кендалл завжди було чимало шанувальників, особливо спорстменів. Ймовірно, лише йому Дженнер змогла сповна відкритись і зав'язати роман.
З ким раніше зустрічалась Кендалл Дженнер?
- У 2011 році ще в шкільний період з дівчиною зустрічався Джуліан Свірський. Їхні стосунки тривали до 2013-го, поки його не звинуватили у зраді.
- Наприкінці 2013-го Кендалл закрутила роман із Гаррі Стайлзом з групи One Direction, але вже через пів року пара розпалась.
- Згодом подейкували, що Кендалл зустрічалась із Джастіном Бібером у 2015 році, проте пара жодних відносин не коментувала.
- Влітку 2017-го вона почалась зустрічатись з гравцем НБА Блейком Гріффіном, але вже навесні 2018-го вони розстались. У червні 2018-го вона почала нові стосунки з баскетболістом Беном Сіммонсом, проте і з ним вже у травні 2019-го вона розійшлась.
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