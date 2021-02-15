Двоюродная сестра Бритни Спирс Алли Симс рассказала, что отец певицы угрожал ей. Джейми Спирс запретил Алле общаться с дочерью.

Двоюродная сестра Бритни Спирс Алли Симс впервые выступила с публичным заявлением. Она сообщила, что отец певицы запретил девушке общаться со звездой.

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Заявление двоюродной сестры Бритни Спирс

После скандального фильма о знаменитой исполнительнице Бритни Спирс решила высказаться и ее двоюродная сестра Алле Симс. Она заявила, что не может общаться с певицей из-за ее отца.

По словам девушки, Джейми угрожал ей для того, чтобы она в дальнейшем не контактировала с Бритни. Поэтому с сестрой Алли не общается более 10 лет.

Он действительно угрожал мне, поэтому я не отвечала на звонки Бритни. Я действительно верю, что Джейми сделал бы что-то, если бы я его не послушалась,

– рассказала Алле Симс.

Алли Симс была также помощницей артистки. Она добавила, что не скучает по работе с Бритни Спирс, но часто думает о звезде: "Я не могу ей помочь, но думаю о ней каждый день".

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