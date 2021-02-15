Двоюродная сестра Бритни Спирс призналась, что отец певицы ей угрожал
Двоюродная сестра Бритни Спирс Алли Симс рассказала, что отец певицы угрожал ей. Джейми Спирс запретил Алле общаться с дочерью.
Источник:NBC News
Двоюродная сестра Бритни Спирс Алли Симс впервые выступила с публичным заявлением. Она сообщила, что отец певицы запретил девушке общаться со звездой.
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Заявление двоюродной сестры Бритни Спирс
После скандального фильма о знаменитой исполнительнице Бритни Спирс решила высказаться и ее двоюродная сестра Алле Симс. Она заявила, что не может общаться с певицей из-за ее отца.
По словам девушки, Джейми угрожал ей для того, чтобы она в дальнейшем не контактировала с Бритни. Поэтому с сестрой Алли не общается более 10 лет.
Он действительно угрожал мне, поэтому я не отвечала на звонки Бритни. Я действительно верю, что Джейми сделал бы что-то, если бы я его не послушалась,
– рассказала Алле Симс.
Алли Симс была также помощницей артистки. Она добавила, что не скучает по работе с Бритни Спирс, но часто думает о звезде: "Я не могу ей помочь, но думаю о ней каждый день".
Кто из звезд высказался после документального фильма о Бритни Спирс
- Бойфренд звезды Сэм Асгари, назвал ее отца "придурком". Он добавил, что совсем не уважает Джейми Спирса.
- Бывший муж Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, также отреагировал на ситуацию вокруг Бритни Спирс. Однако он отметил, что для него самое главное – безопасность детей.
- Джастин Тимберлейк извинился перед певицей, а также перед Джанет Джексон. Это произошло после большой волны негативных комментариев и обращений к артисту в сети.
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